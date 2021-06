Calciomercato Milan – Attacco, sondaggi per Kalajdzic dello Stoccarda

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sasa Kalajdzic, prima punta dei tedeschi, proposto ai rossoneri. Sarà tenuto in considerazione

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un giovane attaccante da acquistare in questa sessione estiva di calciomercato . E ieri pomeriggio, accompagnati da Giuseppe Bozzo , agente di Sandro Tonali , si sono presentati a 'Casa Milan' anche dei rappresentanti della Spocs Global Sports , agenzia che cura, tra gli altri, anche gli interessi di Sasa Kalajdzic .

Il giocatore è stato proposto ai rossoneri, che lo terranno in considerazione. Anche se, come ricordato da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, il prezzo del cartellino di Kalajdzic è già piuttosto alto (tra i 20 e i 22 milioni di euro). Questo perché il centravanti classe 1997, titolare dell'Austria ai Campionati Europei, è reduce da una fantastica stagione nella fila dei tedeschi dello Stoccarda.