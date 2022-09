Calciomercato Milan – Attacco, si monitora Højlund per l’estate 2023

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan , per la stagione 2023-2024 , stia cercando un nuovo attaccante. La società di Via Aldo Rossi punta un profilo Under 22-23 , con una buona esperienza ad alti livelli ed un costo che si aggiri, al massimo, tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Nello scorso mese di luglio, come si ricorderà, il Diavolo aveva sondato il terreno, tramite il suo agente, per Benjamin Šeško , classe 2003 , centravanti sloveno del RB Salisburgo . Gli austriaci, però, hanno poi venduto l'attaccante alla 'casa madre' RB Lipsia (entrambe le società sono di proprietà della RedBull ).

Il Milan, quindi, ha iniziato a seguire per il calciomercato estivo 2023 il centravanti danese Rasmus Højlund, sempre del 2003, giunto la scorsa estate all'Atalanta e già autore di un gol e un assist in 4 presenze in Serie A con la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Alcuni intermediari lo avevano già offerto ai rossoneri, i quali, poi, avevano scelto di non investire i 17 milioni di euro poi spesi dai nerazzurri con lo Sturm Graz perché si ritenevano coperti nel ruolo per questa stagione.