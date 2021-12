Calciomercato Milan – Attacco, piacciono Lucca e Jovic. Ma per l’estate

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Lucca (Pisa) e Luka Jovic (Real Madrid) nel mirino del Diavolo. Più probabile per luglio

'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola, analizzando le possibili mosse di calciomercato del Milan , si è soffermata anche su quanto potrebbe accadere nel reparto d'attacco. D'altronde, come ha dichiarato di recente lo stesso tecnico rossonero, Stefano Pioli , la dirigenza si farà trovare pronta qualora si tratti di cogliere delle interessanti opportunità.

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non possono essere eterni. È logico, dunque, che davanti qualcosa andrà fatta. Al Diavolo, secondo la 'rosea', piacciono molto i profili di Lorenzo Lucca ( Pisa ), classe 2000 , e Luka Jovic ( Real Madrid ), classe 1997 .

L'impressione, però, è che le ricerche per scegliere il centravanti del futuro rossonero siano più per l'estate che per il mercato di gennaio. Milan, Maldini stupisce: arriverà un altro portiere! Le ultime >>>