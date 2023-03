Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco i nomi per l’attacco”

Il Milan, al momento, può contare in attacco, solamente su Giroud e Ibrahimovic. Entrambi prime punte non più giovani. Con Origi che sta deludendo, si dovrà cercare un giovane da inserire in rosa. Il Milan potrebbe essere alla ricerca del bomber del futuro. Il lavoro potrebbe iniziare nella prossima sessione di calciomercato. Dalla Spagna, arrivano i nomi di due candidati. Ecco le ultime.