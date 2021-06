Calciomercato Milan – Attacco: idea Icardi ‘last minute’: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mauro Icardi, ai ferri corti con il PSG, potrebbe tornare a Milano in estate. Ma con i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, operatosi ieri in artroscopia al ginocchio sinistro, tornerà a giocare tra due mesi. In tempo, con tutta probabilità, per l'esordio del Diavolo nella Serie A 2021-2022. Ma il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole cautelarsi qualora il recupero fisico del bomber svedese procedesse con qualche problema. Anche perché la passata stagione ha insegnato che né Rafael Leao né Ante Rebic svolgono bene il ruolo di centravanti.