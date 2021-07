Calciomercato Milan – Attacco, Giroud resta sempre in pole position

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è sempre il primo nome per rinforzare l'attacco. Si attende, però, che si svincoli

Olivier Giroud è sempre il primo nome nella lista della spesa del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. È lui, infatti, l'attaccante attualmente in pole position per rinforzare il reparto avanzato dei rossoneri di Stefano Pioli. Nelle intenzioni del club rossonero, Giroud rappresenta il perfetto vice per Zlatan Ibrahimovic. Ma è anche deputato a giocare in coppia con lo svedese in alcune circostanze.