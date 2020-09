Calciomercato Milan – Attacco: ecco perché serve un vice-Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ pone in evidenza la situazione in attacco del Milan. Nel ruolo di prima punta ci sono soltanto Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Colombo. Troppo poco al momento, perché lo svedese non può affrontare tutte le partite in una stagione che si preannuncia più che dispendiosa. Il ragazzo proveniente dal settore giovanile non è ancora pronto per sostituirlo in partite importanti, mentre Ante Rebic e Rafael Leao sono stati bocciati nel ruolo di riferimento centrale.

