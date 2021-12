Calciomercato Milan – Attacco, Beto nel mirino del Diavolo: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: deluso da Olivier Giroud, il Diavolo vorrebbe prendere il giovane portoghese Beto dall'Udinese

Daniele Triolo

Beto, centravanti portoghese dell'Udinese, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Per il presente e, più probabilmente, per l'immediato futuro. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. La priorità del Diavolo, come noto, in quest'imminente sessione invernale di trattative è l'acquisizione di un difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær.

Per il 'CorSport', però, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo una serie di valutazioni e riflessioni che, inevitabilmente, non possono non portare a pensare a quanto successo al reparto avanzato del Milan nella prima parte di questa stagione.

Ricapitolando: Zlatan Ibrahimović, per guai fisici, ha saltato 9 partite su 25. Olivier Giroud e Pietro Pellegri hanno trascorso più tempo in infermeria che sui campi di calcio. Ante Rebić e Rafael Leão sono fermi da qualche tempo, con il croato che, addirittura, ha giocato meno di Ibra e Giroud, di gran lunga più vecchi ed 'usurati' di lui.

Il reparto offensivo, ha commentato il quotidiano romano, dovrebbe tornare al completo con l'inizio del nuovo anno, per Milan-Roma del prossimo 6 gennaio 2022 (soltanto Ibra verrà valutato nei prossimi giorni a Milanello per capire come stia). Non ci sono certezze, però, che prossimamente il Milan non possa incorrere nuovamente in problematiche di questo tipo. Un attaccante in più sarebbe una garanzia per lottare per lo Scudetto.

Dovessero partire Pellegri e, magari, Samu Castillejo nel calciomercato invernale, il Milan si fionderebbe su Beto, il quale, finora, ha realizzato 7 gol in 16 gare di Serie A con l'Udinese. Preso in prestito con obbligo di riscatto dalla Portimonense, si è rivelato un investimento indovinato. Ed il Diavolo ci starebbe facendo più di un pensierino per l'immediato. Il 'CorSport', però, ha anche sottolineato come si tratti ad ogni modo di una pista difficile.

Un po' perché l'Udinese difficilmente si priva dei suoi gioielli a campionato in corso; un po' perché il Diavolo vorrebbe ragionare, per l'eventuale acquisto, inizialmente con la formula del prestito. Se non dovesse, dunque, concretizzarsi l'assalto rossonero a Beto, centravanti che segna e sa dare profondità alla squadra, nel mese di gennaio, occhio alla prossima estate. Potrebbe essere quella del matrimonio. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>