Mercato Milan – Capitolo attaccante: Guirassy nome caldo, su Adams…

Come riportato da Tmw, il Milan continua la sua ricerca per l'attaccante. Il nome di Serhou Guirassy resta il più caldo

I rumors di mercato si diffondono senza sosta e molti di questi riguardano anche il Milan . I rossoneri sono sempre alla ricerca di un attaccante, un giocatore che possa migliorare il reparto offensivo di Stefano Pioli . In attesa di scoprire quello che sarà il futuro di Luka Jovic , i dirigenti milanisti appuntano degli interessanti nomi sul loro taccuino e fra questi vi è un profilo in particolare che stuzzica i rossoneri: parliamo di Serhou Guirassy .

Nome caldo

Secondo quanto riportato da Tmw, infatti, il Milan rimane alla finestra per il centravanti dello Stoccarda. A facilitare l'interesse vi è una clausola rescissoria di soli 20 milioni di euro. Eppure, se la cifra è ritenuta bassa, non si può dire la stessa cosa della concorrenza. Il Manchester United si sarebbe mosso per il classe '96, chiedendo delle formali informazioni al club tedesco.