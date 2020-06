Calciomercato Milan – Attaccante cercasi: tutti i profili seguiti dal Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, con Zlatan Ibrahimovic sempre più lontano dall’Italia e Rafael Leão tutto fuorché convincente, il Milan sta sondando il mercato nazionale ed internazionale per acquistare un nuovo attaccante (o forse due) in vista della stagione 2020-2021.

Sarebbero diversi i nomi in ballo per il reparto offensivo del Diavolo: il candidato numero è il serbo Luka Jovic del Real Madrid, ma ci sono anche Myron Boadu, olandese dell’AZ Alkmaar, quindi il polacco Arkadiusz Milik del Napoli e l’olandese Memphis Depay, che sta meditando di andare via dall’Olympique Lione.

Bisognerà, poi, prestare attenzione anche agli 'outsiders', Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo e Mohammed Kudus, ghanese del Nordsjelland.