Calciomercato Milan, attaccante cercasi: tutti i nomi sulla lista di Tare

l primo nome sulla lista è quello di Dusan Vlahovic . L’attaccante serbo è ormai ai ferri corti con la Juventus e il suo agente, Darko Ristic , è stato di recente a Torino per definire il futuro del suo assistito. Il Milan ha già chiesto informazioni e continua a lavorare sotto traccia. Il costo del cartellino - che potrebbe restare sotto i 15 milioni - non è un problema. L’ostacolo principale resta l’ingaggio elevato: 12 milioni di euro all’anno .

Le alternative dalla Premier

Vlahovic non è l’unico nome presente sulla lista di Igli Tare. Tra le alternative spicca anche quello di Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool, verso fine agosto potrebbe lasciare l’Inghilterra a una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 40-50 milioni richiesti dai Reds solo qualche settimana fa. Non è da escludere nemmeno una formula particolare, magari un prestito con diritto di riscatto, per rendere l’operazione più sostenibile per le casse rossonere.