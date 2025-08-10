Calciomercato Milan, Athekame verso la chiusura: costi e tempistiche

Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, è in procinto di trasferirsi al Milan in questa finestra di calciomercato. Le ultime news

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Zachary Athekame è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Fasi finali, infatti, della trattativa con lo Young Boys , con il terzino destro svizzero di origini nigeriane che ha spiegato al proprio club di volere soltanto il trasferimento a Milano .

Così, secondo la 'rosea', a Berna hanno preso atto che l'offerta del Milan, da 10,5 milioni di euro bonus inclusi, fosse l'unica possibile per lasciar partire Athekame, dando il via libera alla sua cessione. Il laterale classe 2004 è atteso a Milano già per l'inizio della settimana che arriva. In tempo, con tutta probabilità, per essere disponibile domenica prossima, a 'San Siro', per Milan-Bari di Coppa Italia.