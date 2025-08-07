Prosegue la trattativa tra il Milan e lo Young Boys per Zachary Athekame. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, potrebbe volerci ancora del tempo per chiudere l'affare. Infatti non ci sarebbe ancora l'accordo economico tra i club. Nelle prossime ore ci potrebbero essere nuovi contatti per arrivare a dama, col Milan che non vorrebbe rompere il muro dei 10 milioni di euro.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Athekame: la mossa dello Young Boys! La volontà del giocatore
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Athekame: la mossa dello Young Boys! La volontà del giocatore
Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, potrebbe volerci ancora del tempo per vedere Athekame con la maglia del Milan
Calciomercato Milan, Athekame: richiesta alzata! Il giocatore spinge per ...—
Secondo Di Marzio, lo Young Boys avrebbe alzato la richiesta per Athekame, forte anche dell'interesse di altri club. Un ruolo fondamentale nella trattativa di calciomercato la potrebbe avere la volontà del terzino destro, che avrebbe ribadito al suo entourage la chiara volontà di essere ceduto al Milan.
Vedremo se Athekame vestirà la maglia del Milan e se la trattativa si chiuderà entro la fine di questa settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA