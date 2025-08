Doué, scrive 'La Gazzetta dello Sport', resterebbe il primo obiettivo del calciomercato del Milan come terzino destro: lo Strasburgo continuerebbe a chiedere 30 milioni. Allegri lo considererebbe perfetto, ma i rossoneri credevano di poterlo chiudere per 22-23 milioni di euro. Secondo la rosea, servirebbe una svolta per riaccendere la trattativa. Per questo si inizia a parlare di possibili alternative.