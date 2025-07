Calciomercato Milan, Moretto: “In calo le quotazioni di Doué”

Calciomercato Milan, Doué sempre più difficile

Come al solito, sono stati tantissimi i temi affrontati da Moretto. Di seguito, le sue parole in merito alla situazione di Guela Doué. "Sono in netto calo le quotazioni di Doué, perché dal punto di vista economico il Milan non è convinto di procedere con questo tipo di operazione. E, inoltre, come vi abbiamo spesso raccontato, per lo Strasburgo costa sui 30 milioni, bonus inclusi. Inoltre i rapporti con il Chelsea, dato che lo Strasburgo fa parte dell'emisfero dei Blues, sono moltofreddi".