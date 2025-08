Calciomercato Milan, Athekame ha chiesto la cessione allo Young Boys

Calciomercato Milan, si avvicina Zachary Athekame? Data la difficoltà nella trattativa con lo Strasburgo per Guela Doué, il terzino in forza allo Young Boys è il nuovo obiettivo per la corsia di destra rossonera. Le negoziazioni tra i due club sono a uno stadio avanzato e, in merito, giungono conferme dalla Svizzera.