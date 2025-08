Calciomercato Milan, Athekame: fiducia totale. Occhio alle mosse in difesa

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo Young Boys avrebbe rifiutato i 7 milioni di offerta del Milan per Zachary Athekame . Gli svizzeri sarebbero comunque pronti a trattare. Ci sarebbero infatti proposte intorno ai 10 milioni dalla Francia e dall’Inghilterra, oltre a un tentativo di inserimento del Bologna, ma i rossoneri avrebbero l'accordo con il terzino e sarebbero convinti di potere chiudere presto il colpo di calciomercato. Tare avrebbe studiato una nuova offerta da 8 milioni più bonus per arrivare intorno ai fatidici dieci. Il Milan sarebbe molto fiducioso di ricevere il via libera dello Young Boys nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan Athekame: rilancio di Tare per chiudere. E se parte qualcuno ...

Potrebbe essere l'ultimo rinforzo in difesa? Non è certo, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Questo perché Athekame sarebbe un colpo in prospettiva e poi perché non andrebbero escluse partenze nel reparto. Sebbene Massimiliano Allegri nel tour in Oriente sia rimasto piacevolmente soddisfatto del suo pacchetto arretrato, andrebbero registrati gli interessi soprattutto per Malick Thiaw. Il Milan potrebbe pensare di cederlo per almeno 30 milioni di euro.