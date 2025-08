Calciomercato Milan, l'ora di Athekame: ecco su cosa si sta lavorando

Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, vanta ottimi rapporti con lo Young Boys. Quindi in casa milanista c'è fiducia di poter portare a dama la trattativa senza tirarla troppo per le lunghe. L'idea Athekame, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, al Milan è venuta dopo le difficoltà sorte per Guéla Doué, troppo costoso.

Ecco perché il Diavolo ha scelto il giocatore dello Young Boys — Siccome, però, nella tournée appena conclusa l'allenatore Massimiliano Allegri ha spesso insistito con la difesa a tre, con Fikayo Tomori braccetto a destra in grado di allargarsi come terzino in occasione del passaggio alla difesa a quattro, alla fine il Milan ha deciso di investire sul potenziale di Athekame anziché su un giocatore più pronto.

Lo svizzero piace al Milan per doti fisiche (corsa, fisicità, forza) e per gli enormi margini di miglioramento tecnici e tattici. Poi ci sono i dati e i numeri dalla sua parte: rapportato sui 90', Athekame è primo nel campionato svizzero per tackle riusciti, passaggi chiave e occasioni create.