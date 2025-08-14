Calciomercato Milan, Athekame: c’è un dettaglio da definire

Zachary Athekame si appresta a diventare il settimo colpo in entrata del calciomercato del Milan. Il terzino svizzero è atteso alle 11 a Milano: visite mediche programmate nel primo pomeriggio, quindi intorno alle 18 appuntamento in sede per la firma sul contratto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', allo Young Boys andranno circa 10 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Gli svizzeri avrebbero prima tentennato, forti di un'offerta più alta dalla Francia, col giocatore che avrebbe però rifiutato.