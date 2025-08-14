Calciomercato Milan, Athekame: c’è un dettaglio da definire

Pianeta Milan
Zachary Athekame si appresta a diventare il settimo colpo in entrata del calciomercato del Milan. C'è ancora un dettaglio da definire
Emiliano Guadagnoli
Zachary Athekame si appresta a diventare il settimo colpo in entrata del calciomercato del Milan. Il terzino svizzero è atteso alle 11 a Milano: visite mediche programmate nel primo pomeriggio, quindi intorno alle 18 appuntamento in sede per la firma sul contratto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', allo Young Boys andranno circa 10 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Gli svizzeri avrebbero prima tentennato, forti di un'offerta più alta dalla Francia, col giocatore che avrebbe però rifiutato.

Calciomercato Milan, Athekame subito in Coppa? C'è ancora una questione da definire

Resterebbe da definire ancora un piccolo dettagli secondo la rosea, ovvero la durata dell’accordo. O un quadriennale con opzione per un ulteriore anno o direttamente un quinquennale. Si dovrebbe decidere oggi. Athekame ha già disputato quattro partite ufficiali in stagione con lo Young Boys e verosimilmente potrebbe essere già pronto a livello fisico.

Se non verrà convocato già per la gara di Coppa Italia domenica contro il Bari, lo sarà per la prima di campionato contro la Cremonese il 23 agosto.

