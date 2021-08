Calciomercato Milan – Atalanta su Conti: interessa per la lista Champions

Le ultime sul calciomercato del Milan. L'Atalanta pensa ad un clamoroso ritorno di Andrea Conti: la scelta è dettata dalle questione liste

Dopo la cessione nell'estate del 2017, Andrea Conti potrebbe clamorosamente ritornare all'Atalanta. Il terzino destro ha subìto una serie di infortuni che non gli hanno permesso di spiccare il volo in maniera definitiva con la maglia del Milan. Negli ultimi due anni il giocatore non ha avuto problemi fisici di grave entità, ma le sue prestazioni sono comunque lontanissime dagli standard bergamaschi. La possibilità di un ritorno in nerazzurro è concreta: come riporta 'TuttoMercatoWeb' il classe 1994 interessa anche per la questione legata alle liste, dal momento che è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni