Calciomercato Milan – Sportiello a gennaio? Ecco l’indizio

Il Milan in questa prima parte di stagione, ha portato a casa molti punti. Certo, il distacco con il Napoli è di 8 punti, ma i rossoneri hanno comunque fatto cose buone. Molti giocatori si sono messi in luce: Mike Maignan ha giocato poco, a causa del problema al polpaccio. Purtroppo, questo problema, non è passato nel ritiro di Dubai. Il portiere francese potrebbe restare in bacino di carenaggio per altro tempo.

Milan, l'indizio per Sportiello

Secondo L'Eco di Bergamo il Milan vuole già a gennaio Marco Sportiello, portiere classe 1992 in scadenza a giugno con l'Atalanta. I bergamaschi pensano già al sostituto: vogliono riportare in nerazzurro, come 12esimo, Pierluigi Gollini, che non gioca a Firenze. In caso in cui la squadra di Gasperini dovesse arrivare a un sostituto, Sportiello potrebbe facilmente liberarsi per i rossoneri a gennaio. Calciomercato Milan – Incontro con Raiola per il rinnovo di Bennacer