Calciomercato Milan, l’Atalanta spinge per Maldini: i dettagli

Come scrive Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, con lo stop di Lookman, la Dea potrebbe puntare a Daniel Maldini, ex Milan

Brutta botta per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente terza in classifica in Serie A, nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, ha infatti rimediato un infortunio nell'allenamento di ieri, nel centro sportivo degli orobici a Zingonia. Il club sarebbe pronto a invesitre in questo calciomercato e potrebbe interessare anche il Milan. Ecco il motivo.