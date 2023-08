Calciomercato Milan – L’Atalanta è favorita nella corsa a De Ketelaere

Per il suo cartellino il Milan ha investito circa 35 milioni di euro, ma nel corso della stagione Charles De Ketelaere non ha offerto quelle garanzie che sembrava poter dare quando è stato prelevato dal Club Brugge. Ora, ad un anno di distanza, nonostante l'ingente somma spesa per averlo, il Diavolo sarebbe anche disposto a cederlo, a patto che le acquirenti versino nelle casse rossonere almeno 28 milioni di euro. In questo modo, infatti, il club di via Aldo Rossi non realizzerebbe una minusvalenza.