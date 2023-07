Calciomercato Milan – Si complica l’ipotesi Atalanta per De Ketelaere

Tra coloro che potrebbero lasciare il Milan , anche solo momentaneamente, nel corso della sessione estiva c'è anche il belga Charles De Ketelaere , che nella stagione appena conclusasi non ha convinto abbastanza. Si è parlato dell'interesse dell' Atalanta per il trequartista rossonero, ma questa ipotesi sembra complicarsi.

Secondo quanto riferito da 'TMW', infatti, il Milan non vorrebbe perdere il controllo totale di Charles De Ketelaere, per cui l'ideale per il Diavolo sarebbe di trovare un accordo per un eventuale prestito con diritto di riscatto. Se, però, la trattativa con l'Atalanta potrebbe stentare a decollare, non sono escluse possibili offerte dall'estero. LEGGI ANCHE: Milan, il punto della situazione sulla trattativa per Gravenberch >>>