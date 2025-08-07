Calciomercato Milan, asse con la Cremonese per un doppio prestito

Calciomercato, asse Milan-Cremonese. Filippo Terracciano e Warren Bondo sembrano diretti in prestito verso la squadra di Davide Nicola
La Gazzetta dello Sport di oggi dà alcuni aggiornamenti sul calciomercato della Cremonese. La neopromossa si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i suoi obiettivi rientrano due giocatori in forza al Milan: Filippo Terracciano e Warren Bondo.
I due, considerando che i rossoneri non dovranno disputare una competizione europea, difficilmente troveranno spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri e sembrano quindi destinati all'uscita. La rosea scrive che potrebbero già essere a disposizione di Davide Nicola, allenatore dei grigiorossi, il 12 agosto, qualche giorno prima della la partita di Coppa Italia contro il Palermo.