Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, asse con la Cremonese per un doppio prestito

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, asse con la Cremonese per un doppio prestito

Warren Bondo AC Milan Lecce-Milan 2-3 Serie A 2024-2025
Calciomercato, asse Milan-Cremonese. Filippo Terracciano e Warren Bondo sembrano diretti in prestito verso la squadra di Davide Nicola
Redazione PM

La Gazzetta dello Sport di oggi dà alcuni aggiornamenti sul calciomercato della Cremonese. La neopromossa si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i suoi obiettivi rientrano due giocatori in forza al Milan: Filippo Terracciano e Warren Bondo.

I due, considerando che i rossoneri non dovranno disputare una competizione europea, difficilmente troveranno spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri e sembrano quindi destinati all'uscita. La rosea scrive che potrebbero già essere a disposizione di Davide Nicola, allenatore dei grigiorossi, il 12 agosto, qualche giorno prima della la partita di Coppa Italia contro il Palermo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in attacco Vlahovic o Hojlund? Ecco la situazione >>>

La formula di trasferimento del primo non è chiarita. Per il secondo, invece, si parla di prestito secco. Il centrocampista francese, infatti, sembra piacere ad Allegri, il quale vedrebbe bene per lui un anno di prestito dove possa giocare con continuità prima di tornare al Milan.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA