Calciomercato Milan – Assalto a Lang: il prezzo del talento del Bruges

Noa Lang è un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' fornisce tutti i dettagli del caso

Daniele Triolo

Noa Lang, esterno offensivo del Bruges, è un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il calciatore olandese, classe 1999, piace al Diavolo poiché si tratta di un profilo adatto alla filosofia del club di proprietà del fondo Elliott. Ovvero, un talento da far maturare sotto la guida di Stefano Pioli, in possesso di quella giusta duttilità per impreziosire la trequarti rossonera.

Lang, infatti, è un destro naturale ma è molto bravo a giocare anche con il sinistro. Può occupare tutte le 'caselle' del trio alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 ed è in grado di giocare da esterno offensivo puro nel 4-3-3. Qualora finisse in rossonero, dovrebbe traslocare di fascia, passando a giocare sulla destra anziché sulla sinistra, così come fa nel Bruges. Nel Milan, infatti, sul versante mancino con Rafael Leão ed Ante Rebić avrebbe poco spazio.

Ma sulla destra non avrebbe in pratica rivali. Lang vorrebbe finire al Milan nel calciomercato estivo 2022 poiché, secondo la 'rosea', è affascinato da sempre dai colori rossoneri e perché è convinto della bontà del progetto tecnico del Milan di Pioli. Sulle tracce del giocatore ci sono anche altre big d'Europa, quali Borussia Dortmund, Arsenal e Liverpool. Ma la fiducia che il Milan ripone nei giovani, unitamente all'appeal nuovamente crescente del Diavolo, seduce Lang più di tutto.

I rossoneri, ha poi commentato 'La Gazzetta dello Sport', possono sfruttare, poi, una corsia preferenziale. I sondaggi con gli agenti della Wasserman, che curano gli interessi di Lang, risalgono a tempi non sospetti. Si sono tenuti anche degli incontri con Paolo Maldini e Frederic Massara a 'Casa Milan'. E quel canale è rimasto aperto: il dialogo prosegue, il prossimo passo del Diavolo sarà quello di presentare una proposta al Bruges.

I belgi, che due anni fa riscattarono il giocatore dall'Ajax per 6 milioni di euro, considerano l'esterno offensivo, autore di 8 gol e 13 assist in 40 gare finora in stagione, il loro gioiello. Per cedere Lang al Milan nella prossima sessione di calciomercato, dunque, chiedono 25 milioni di euro. Maldini e Massara contano, qualora trovassero un'intesa nel frattempo con l'entourage del calciatore, di chiudere a 20 milioni di euro più bonus.

Per la 'rosea', il Bruges potrebbe accettare quest'offerta del Milan per Lang un po' per realizzare una grande plusvalenza, un po' per non tirare troppo per le lunghe con la situazione. Anche perché Lang aveva dato il meglio di sé con il vecchio allenatore, Philippe Clement. Da quando, però, siede sulla panchina dei nerazzurri il suo successore, Alfred Schreuder, il rendimento del ragazzo è calato, costretto a giocare o da seconda punta o da esterno a tutta fascia.

Non va dimenticato, poi, come ci sia feeling tra Noa Lang e Maldini. La sua figura affascina il giocatore olandese. Il quale, in questi mesi, ha disseminato indizi sui social, lanciando messaggi più o meno subliminali. Come la maglia storica di Maldini, quella del Mondiale per Club vinto dal Milan nel 2007, stretta tra le mani nella sede del suo sponsor tecnico. O una storia su 'Instagram' che ritrae la copertina di un brano musicale ascoltato in auto dal titolo 'Maldini'. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

