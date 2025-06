Calciomercato Milan, assalto ad Ahanor, il talento del Genoa 

Mentre il calciomercato estivo entra nel vivo, il Milan mostra ancora una volta una visione a lungo termine, puntando forte sui talenti del futuro. L'obiettivo, secondo quanto riportato da Sky Sport , è il giovane Honest Ahanor , terzino sinistro classe 2008 del Genoa , per il quale sarebbero in programma nuovi contatti tra le parti già nella giornata odierna.

Calciomercato: chi è Ahanor? Il gioiellino del Genoa finito nel mirino del Milan

La strategia del Milan è chiara: affiancare ai colpi per il presente investimenti mirati su giovani promettenti, capaci di assicurare un futuro solido e vincente. E Ahanor rientra perfettamente in questo identikit. Nonostante la giovanissima età, il difensore italiano ha già dimostrato il suo valore nella passata stagione, collezionando ben 9 presenze tra Primavera e Prima Squadra: 6 apparizioni in Serie A e 3 con la Primavera, dove ha messo a segno 1 gol e 1 assist (quest'ultimo in Serie A).