Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: Endrick e Inácio per gennaio. C'è già il piano per il post Modrić e i prossimi appuntamenti di Gerry Cardinale.

Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Gerry Cardinale e i piani futuri

domani tornerà a Milanello alla vigilia di Sassuolo-Milan: la priorità del numero uno rossonero sono i rinnovi dei big ovvero Pulisic, Rabiot e Pavlović.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' per l'attaccante si vuole trovare una nuova intesa prima di gennaio, mentre il difensore serbo va blindato visto l'interesse della Premier League. Per il mediano francese atteso un adeguamento. Tutti i calciatori sarebbero ben disposti a continuare l'avventura in rossonero.

Possibile anche un rinnovo con adeguamento per il giovane talento Cisse .

. Pavlović, Rabiot e Pulisic sono calciatori fondamentali per il presente e per il futuro del club e serve blindarli il prima possibile con uno sforzo economico importante.

Sarebbe un altro segnale importante da parte di Gerry Cardinale che da questa estate è sempre più centrale nel nuovo progetto del Diavolo.

Inácio ancora nel mirino

Per la difesa, scrive 'La Gazzetta dello Sport', la priorità resta la pista che porta ache Amorim conosce molto bene avendolo allenato allo Sporting e che non viene ritenuto incedibile.

Sul finire della sessione estiva del mercato il Milan aveva bussato alla porta presentando un'offerta superiore ai 40 milioni di euro, non si chiuse perché lo Sporting non trovò un sostituto all’altezza. A gennaio la pista si potrebbe riaccendere. Da capire se il club portoghese aprirà a una cessione invernale o si aspetterà l'estate: il difensore resta sensibile al corteggiamento del Milan.

Per la difesa di Rúben Amorim può essere davvero il profilo perfetto: Inácio è un difensore moderno perfetto per impostare dal basso e per uscire palla al piede dalla pressione avversaria. Cardinale dovrà tentare di chiudere il colpo subito per non ricadere nell'errore compiuto in estate.

Endrick, Cardinale convinto

fa il punto sulle possibili strategie del mercato rossonero in vista di gennaio: per l'attacco il primo nome resta quello di, talento brasiliano del Real Madrid.

Il Real Madrid, si legge, accetta di cederlo solo in prestito al massimo con un diritto di riscatto molto alto e una opzione di contro riscatto a favore del club spagnolo. Cardinale si dice in pole se mai si dovesse realizzare la cessione in prestito.

Il punto resta sulla possibile operazione: prenderlo in prestito secco per soli 6 mesi potrebbe essere molto rischioso, ma un'operazione alla Nico Paz potrebbe essere il compromesso perfetto per tutti. Il Real Madrid non perderebbe il controllo del cartellino di un calciatore molto promettente e il Milan potrebbe tenerlo in rosa per più stagioni con la prospettiva di incassare sul futuro contro riscatto degli spagnoli. Potrebbe essere la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

Alex Scott il post Modrić?

Il Milan inizia a pensare al possibile futuro senza: come scrive 'Il Corriere dello Sport', il mediano potrebbe tornare al Real Madrid con un ruolo ancora da chiarire.

Per il futuro del centrocampo si cerca un calciatore fisico, di corsa e di intensità, ma comunque dotato di ottime qualità di palleggio. Un nome seguito da diverse settimane è quello di Alex Scott, mediano classe 2003 del Bournemouth: ci sarebbe da battere la concorrenza della Premier League e un valore di mercato che già oggi supera i 50 milioni di euro.

Alex Scott sarebbe il perfetto complemento ad Adrien Rabiot per il futuro del club. Scott può giocare sia come mezzala box-to-box proprio alla Rabiot, sia come trequartista più offensivo, ma può essere schierato anche come mediano più difensivo. Una duttilità tattica perfetta per il calcio di Rúben Amorim: l'inglese è anche bravissimo nel pressing in fase di non possesso palla. Non sarà comunque un'operazione di mercato facile vista la richiesta già alta.