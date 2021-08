Calciomercato Milan – Assalto a Corona: l’offerta del Diavolo al Porto

Jesús Corona è un obiettivo di calciomercato del Milan. Contratto in scadenza nel 2022, può andare via soltanto a titolo definitivo. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, negli ultimi giorni del calciomercato estivo, cerca ancora il trequartista. Il nome di Jesús Corona, classe 1993, messicano del Porto, è quello che, nelle ultime ore, sembra stia prendendo più piede nei corridoi di Via Aldo Rossi. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu il dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato a valutare una serie di profili per individuare l'elemento giusto da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Nell'ultimo periodo si sono concentrati su un tipo di calciatore fantasioso, propenso a gol ed assist, in grado di giocare tanto da esterno destro offensivo quanto da trequartista dietro la punta/le punte.

L'identikit, in sostanza, di Corona, il cui contratto con il Porto scadrà il 30 giugno 2022. Tra richiesta, offerta e piste alternative ancora vive, per la 'rosea' il Milan starebbe studiando la fattibilità dell'operazione. In modo da completare e chiudere la sessione estiva di calciomercato che, tra acquisti e riscatti, regalerebbe a Pioli ben dieci innesti.

Maldini e Massara (che si confrontano costantemente con Ivan Gazidis per le operazioni di calciomercato) avrebbero già presentato un'offerta di 10 milioni di euro per Corona. Il Porto, però, nonostante il contratto del calciatore sia prossimo alla scadenza, chiede una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Tale richiesta, però, ha un motivo. I 'Dragões' dovranno devolvere il 40% della cessione di Corona gli olandesi del Twente, club che deteneva in precedenza il cartellino del giocatore.

La distanza tra le parti è breve, Milan e Porto trattano per il trasferimento di Corona in rossonero in questo calciomercato. I negoziati partoriranno la fumata bianca?