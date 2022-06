Calciomercato Milan – Dalla Spagna giungono novità sul fronte Asensio

La calda estate di calciomercato del Milan , ha tra le sue priorità quella di alzare la cifra tecnica del reparto dei trequartisti . In questi termini, Marco Asensio, calciatore del Real Madrid , è sicuramente uno degli obiettivi principali dei rossoneri. Durante la giornata odierna, il portale d'informazione ANSA ha confermato che il Real Madrid, non ha intenzione di offrire un rinnovo contrattuale al maiorchino. Questa notizia dovrebbe poter agevolare lo sbarco in rossonero dello spagnolo, ma stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna , l'operazione è tutt'altro che vicina ad una conclusione.

Come infatti riporta Matteo Moretto, giornalista del sito d'informazione Relevo, per privarsi di Asensio il Real Madrid chiederebbe, nonostante il contratto in scadenza, una cifra vicina ai 50 milioni di euro. In sostanza, resta da scoprire se il Milan si avvicinerà a queste cifre o se i blancos abbasseranno le proprie pretese. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>