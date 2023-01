Calciomercato Milan – Dubbi sul rinnovo: arriva l’ultimatum ad Asensio

Siamo nel pieno del calciomercato invernale e il Milan potrebbe agire sulla rosa, alla ricerca di nuovi giocatori per migliorare la squadra. Un nome che si è fatto spesso in orbita rossonera è quello di Marco Asensio . Ecco le ultime novità sullo spagnolo.

Calciomercato Milan, Asensio rinnova?

Secondo quanto riportato da Central Defence, Marco Asensio non sarebbe convinto dell'offerta che gli ha presentato il Real Madrid per rinnovare. Dalla scorsa estate la proposta non sarebbe cambiata e ciò lo ha portato a ingaggiare Jorge Mendes. Il procuratore lo avrebbe offerto a molti club, ma non sarebbe riuscito a trovare qualcosa che possa soddisfare lo spagnolo, che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti e vuole un aumento oltre a garanzie di minutaggio. I blancos avrebbero lanciato un ultimatum all'esterno spagnolo, che dovrà decidere sul rinnovo al più presto. Milan, il punto sui rinnovi: domani tocca a Bennacer. Quando a Leao?