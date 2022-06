Calciomercato Milan – Trattativa arenata per Asensio: i motivi

Uno dei nomi accostati al Milan nelle scorse settimane è quello di Marco Asensio, calciatore del Real Madrid. Tuttavia, per lo spagnolo ci sono dei problemi

Carmelo Barillà

Uno dei nomi accostato al Milan nei mesi scorsi è quello di Marco Asensio, calciatore del Real Madrid in scadenza nel 2024. Lo spagnolo non ha ancora trovato un accordo con le 'Merengues' per il rinnovo e potrebbe lasciare i freschi campioni d'Europa.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', però, per il Milan ci sarebbe il problema ingaggio. Asensio, infatti, chiederebbe non meno di 7 milioni di euro. Una cifra non in linea con il progetto Elliott, che RedBird ha ereditato ed intende proseguire. Inoltre, i rossoneri hanno da sciogliere il nodo Rafael Leao.

Il portoghese è in trattativa per il rinnovo del contratto e l'adeguamento della clausola rescissoria. Jorge Mendes, agente di Leao, chiede almeno 7 milioni a stagione per il proprio assistito, protagonista assoluto della cavalcata scudetto. A quel punto i rossoneri preferirebbero "accontentare" il portoghese. Al momento, dunque, Asensio-Milan non s'ha da fare. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato