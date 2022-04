Calciomercato Milan – Asensio rifiuta il rinnovo con il Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marco Asensio avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal Real Madrid. Rossoneri alla finestra

Sempre incerto il futuro di Marco Asensio. L'attaccante, in scadenza di contratto nel 2023 con il Real Madrid, non ha ancora deciso il suo futuro. Come viene riportato da Bernabéu Digital, Asensio avrebbe già ricevuto una proposta di rinnovo da parte dei blancos lo scorso marzo, ma questa sarebbe rifiutata.