Calciomercato Milan – Occasione Asensio, ma occhio all’ingaggio

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe essere attento anche ai parametri zero: il Corriere dello Sport rilancia Asensio

Milan, si riapre la pista Asensio?

Tra Marco Asensio e il Real Madrid, si legge, sarebbero residue le speranze di rinnovare il contratto, in scadenza alla fine di questa stagione. Asensio sarebbe sempre piaciuto al Milan: i rossoneri avrebbero provato a prenderlo due volte senza però riuscirci anche per volontà del giocatore di non spostarsi. L’occasione attualmente è di mettere le mani su un elemento di esperienza internazionale, ancora nel pieno della carriera e senza pagare il cartellino. L'ostacolo resterebbe sempre l'ingaggio: le richieste di Asensio, infatti, potrebbero essere molto alte. Si parla di oltre cinque milioni netti all’anno, mentre ci sarebbero pure le commissioni al suo agente Jorge Mendes. Dalla Premier League, inoltre, ci sarebbero i continui sondaggi da parte dell'Arsenal. Milan, Florenzi: “Contro il Napoli serve la stessa partita di San Siro”