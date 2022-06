Calciomercato Milan – Asensio, il Real Madrid chiede 25 milioni di euro

Il Milan è nuovamente sulle tracce di Marco Asensio: nonostante il contratto in scadenza nel 2023, il Real Madrid chiede 25 milioni di euro

Il Milan è nuovamente sulle tracce di Marco Asensio . Lo riporta l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', secondo il quale i rossoneri avrebbero individuato nel calciatore spagnolo il profilo ideale per rinforzare la fascia destra del campo. Dopo il mancato acquisto di Botman , infatti, il Diavolo avrebbe deciso di destinare gran parte del budget al reparto avanzato.

Il classe 1996 è in scadenza di contratto nel 2023, ma ciò non toglie al Real Madrid di chiedere una cifra importante. I blancos, infatti, vorrebbero incassare circa 25 milioni di euro da una sua cessione, mentre riguardo lo stipendio si parla tanto di una richiesta del giocatore intorno ai 6 milioni di euro. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?