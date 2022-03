Calciomercato Milan – Asensio sarebbe l’ideale per il gioco di Pioli

Marco Asensio, accostato al Milan dagli ultimi 'rumors' di calciomercato, potrebbe arrivare in rossonero in estate? Il punto della situazione

Daniele Triolo

Marco Asensio, centrocampista offensivo del Real Madrid, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola l'esterno spagnolo, classe 1996, sarebbe il profilo ideale per il gioco di Stefano Pioli nel ruolo di ala destra del suo 4-2-3-1.

Già la scorsa estate, ha rivelato il quotidiano torinese, Asensio era stato molto vicino al Milan, ma fu proprio il nativo di Maiorca a far saltare l'operazione. Chissà che in estate non possa tornare un nome spendibile per il calciomercato del Diavolo, visto che Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un giocatore in quella posizione di campo.

In questa stagione, infatti, né Alexis Saelemaekers né Junior Messias hanno reso per quello che ci si poteva aspettare. In particolare, il belga ha attraversato una fase involutiva rispetto alla bella annata 2020-2021. Un'alternativa ad Asensio, il cui contratto con i 'Blancos' scadrà comunque il 30 giugno 2023, è l'italiano Domenico Berardi del Sassuolo. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI