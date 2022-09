Calciomercato Milan – Tante squadre interessate a Marco Asensio | News

Non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Asensio: diversi club spagnoli e la Juventus monitorano il calciatore in scadenza con il Real

Marco Asensio piace a tutti. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', la Juventus sarebbe sulle tracce del calciatore spagnolo. I bianconeri, prima di tentare l'affondo, vorranno capire cosa ne sarà del futuro di Juan Cuadrado e Angel Di Maria, entrambi in scadenza con la 'Vecchia Signora'. Nei mesi scorsi il Milan aveva fatto un tentativo per acquistarlo dal Real Madrid, mentre in Spagna piace al Barcellona. Il calciatore, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare il Real Madrid a parametro zero. Milan, ecco quanto serve per rinnovare il contratto di Leao >>>