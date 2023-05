Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Morata sulla lista rossonera”

Continua il casting per il nuovo attaccante che il Milan dovrà prendere nella prossima sessione di calciomercato: interesse per Morata

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , dovrà andare alla ricerca di un paio di attaccanti. Sono già tanti i nomi che si sono fatti in queste ultime settimane. Tra giovani e calciatori d'esperienza, il Diavolo cerca la soluzione giusta. Ecco le ultime dalla Spagna.

Calciomercato Milan, piace Morata?

Secondo quanto riferito da As, nella wishlist di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Alvaro Morata. L'ex Juventus sarebbe un vecchio desiderio della dirigenza rossonera, conosce già il campionato e potrebbe essere strappato all'Atletico Madrid ad un prezzo più basso rispetto al suo effettivo valore, dal momento che il giocatore si trova a un anno dalla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2024. Resterebbero da capire le intenzioni della dirigenza dell'Atletico: cederlo o rinnovarlo. Un nome d'esperienza che potrebbe essere una soluzione per il calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer risponde alle domande sui social