Calciomercato Milan – AS: “Depay in uscita dal Barcellona, rossoneri vigili”

Memphis Depay non fa più parte dei piani di Xavi e del Barcellona: sull'olandese, secondo il quotidiano spagnolo AS, ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri, come noto, sono alla ricerca di un esterno d'attacco/trequartista. Il profilo di Depay rientrerebbe perfettamente nell'identikit.