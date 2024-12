Mercato Milan – L’Arsenal piomba su Leao: ecco la risposta dei rossoneri

La risposta del Milan

Eppure, quello dell'Arsenal sarebbe stato un approccio totalmente informale per sondare il terreno con il club rossonero. Il Milan, di tutta risposta, ha sottolineato che, durante il mercato invernale, non è affatto possibile che Leao possa essere ceduto. Tuttavia, questo non chiuderebbe la porta a eventuali trattative in vista dell'estate ma solo con offerte davvero importanti.