Calciomercato Milan – Arsenal su Bennacer: l’offerta dei Gunners

Se c'è un giocatore che nelle ultime uscite del Milan non ha mai dato l'impressione di alzare il piede dall'acceleratore, questo è senza dubbio Ismael Bennacer . Nonostante i rossoneri siano a otto lunghezze dal Napoli capolista, il centrocampista algerino è stato uno dei pochi a salvarsi anche quando il Diavolo non ha vinto.

Il discorso per il rinnovo tra il Milan e Bennacer prosegueda diverso tempo, con il giocatore che è in scadenza a giugno 2024. Non si sono però finora registrati passi in avanti per il prolungamento del contratto e non è escluso che qualche società provi a fiondarsi sul mediano rossonero.