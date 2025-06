Calciomercato Milan, arriva Vlahovic? Allegri decisivo: ecco la verità

Secondo quanto riferito Dusan Vlahovic sarebbe effettivamente un'idea per il Milan in questo calciomercato estivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non dovrebbe rinnovarlo. Al momento non ci sarebbero trattative aperte, ma si tratta solo di un'ipotesi molto viva. Quel che è certo è che il serbo dovrebbe ridursi l'ingaggio (ora di 12 milioni di euro a stagione).