Dusan Vlahovic è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato degli attaccanti in ottica Milan. La conoscenza del campionato, gli 87 gol in Serie A, il feeling con Massimiliano Allegri lo rendono appetibile per i rossoneri. Igli Tare ha ammesso pubblicamente di voler prendere un centravanti e così, Milano - dopo Firenze e Torino - potrebbe diventare la prossima meta italiana per Dusan.