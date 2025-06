Calciomercato Milan, arriva Ricci: una scommessa come Pirlo e Tonali

Pirlo, che il Milan ottenne dall'Inter per 35 miliardi delle vecchie lire (pari a circa 18 milioni di euro) più il cartellino del centrocampista croato Dražen Brnčić (valutato 18 miliardi di lire, dunque 9 milioni di euro), in rossonero ha vinto praticamente tutto ciò che c'era da vincere.

Tonali, invece, arrivato inizialmente in prestito e poi riscattato per 14,5 milioni di euro l'anno seguente, ha vinto con il Diavolo l'ultimo Scudetto. Lasciando un segno indelebile nel cuore dei milanisti, con 5 gol all'attivo in quel campionato. Rispetto a Pirlo (22) e Tonali (20), Ricci arriverà al Milan più maturo, con i suoi 24 anni, ma pronto a prendersi il Milan sulle spalle in regia a centrocampo. Un investimento-scommessa che, in passato, ha dato i suoi frutti e che si spera possa ripetersi.