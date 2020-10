Calciomercato Milan – Arriva Dalot: uno tra Conti e Laxalt in partenza

Dalot al Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un lungo corteggiamento, Diogo Dalot sta per diventare un giocatore del Milan. Il portoghese è sbarcato a Milano nella giornata di ieri, dove ha sostenuto parte delle visite mediche di rito. Un giocatore fortemente voluto da Paolo Maldini e Frederic Massara per arricchire la rosa rossonera in vista di un quarto posto in campionato da conquistare.

Conti o Laxalt in uscita

Una stagione deludente al Manchester United, che ha spinto Dalot a cambiare aria in prestito secco. Qualora dovesse fare bene, a stagione in corso ci sarà la possibilità di inserire una cifra per il riscatto. Dalot è un terzino destro di ruolo, ma si adatta bene a giocare anche a sinistra. Per questo motivo, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, uno tra Andrea Conti e Diego Laxalt può lasciare il Milan in queste ultime ore di mercato.

