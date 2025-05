Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe mettere a segno il colpo Domenico Berardi, soprattutto grazie all'arrivo di Igli Tare come nuovo DS. Come noto, infatti, il club rossonero sarebbe finalmente arrivato ad una quadra per il direttore sportivo dopo diversi mesi in cui ha regnato l'incertezza, la procrastinazione e la ricerca di un profilo giusto. Alla fine, comunque, si è tornati a quel candidato che era il preferito di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale e che sarà chiamato a riportare il Diavolo dove merita. E il primo passo potrebbe arrivare proprio dal calciomercato.