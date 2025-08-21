Calciomercato Milan, arriva anche Harder? Lo Sporting apre, ma chiede ...

Il Milan sembra ormai vicino ad ingaggiare Victor Boniface, ma in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe arrivare un altro attaccante e il nome più caldo sembra essere quello di Conrad Harder. Dopo aver seguito con insistenza Rasmus Hojlund, i rossoneri hanno virato decisi sul nigeriano del Bayer Leverkusen, che tanto si era messo in mostra in passato con la maglia dell'Union Saint-Gilloise. Questo anche per una questione economica, dal momento in cui il classe 2000, nel complesso, ha costi inferiori rispetto al suo collega danese. Le ultime informazioni le hanno fornite i colleghi di 'Record'.
Secondo quanto riferito dal prestigioso quotidiano portoghese, infatti, il Milan potrebbe ingaggiare anche Conrad Harder. In tal senso, lo Sporting Lisbona avrebbe aperto alla cessione del classe 2005, che nella prima stagione con la maglia dei 'Leoes' ha dimostrato qualità importantissime. La società lusitana, in ogni caso, sarebbe disposta a lasciarlo partire solamente ad una certa cifra. Questa sarebbe quantificata in circa 20 milioni di euro, prezzo sotto il quale il club portoghese non si siederebbe al tavolo con nessuno per il trasferimento del proprio gioiello.
