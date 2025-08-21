Calciomercato Milan, arriva anche Harder? Lo Sporting apre, ma chiede ...

Il Milan sembra ormai vicino ad ingaggiare Victor Boniface, ma in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe arrivare un altro attaccante e il nome più caldo sembra essere quello di Conrad Harder. Dopo aver seguito con insistenza Rasmus Hojlund, i rossoneri hanno virato decisi sul nigeriano del Bayer Leverkusen, che tanto si era messo in mostra in passato con la maglia dell'Union Saint-Gilloise. Questo anche per una questione economica, dal momento in cui il classe 2000, nel complesso, ha costi inferiori rispetto al suo collega danese. Le ultime informazioni le hanno fornite i colleghi di 'Record'.