Calciomercato Milan – Avanza il nome di Arnautovic | NEWS

Il Milan , nel prossimo calciomercato , potrebbe guardare in casa del Bologna. L'edizione odierna di Tuttosport, parla del possibile interessamento dei rossoneri per l'attaccante Marko Arnautovic . Esperienza e gol, cose che al Milan , in questa stagione, sono mancate molto. Ecco le ultime novità sull'attaccante e le voci del calciomercato .

Calciomercato Milan, avanza Arnautovic

Negli ultimi giorni, si legge, si sarebbero intensificate le voci su Marko Arnautovic del Bologna, che potrebbe arrivare in rossonero come alternativa a Olivier Giroud, ma mancherebbe sempre il bomber di media-lunga durata sul quale costruire l’attacco presente e futuro del Milan. Su Arnautovic, che ha ancora due anni di contratto con il Bologna, si è espresso Thiago Motta in conferenza stampa: «Se arrivano offerte per Arnautovic da una squadra che punta all’Europa o ci gioca, è giusto che vada». Parole importante dell'allenatore del Bologna che potrebbero aprire la strada al matrimonio tra Arnautovic e il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, sfida alla Juve per un esubero del Real?