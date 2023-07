Calciomercato Milan – Arnautovic smentisce: “Non ho parlato con nessuno”

L'attaccante del Bologna Marko Arnautovic è stato accostato spesso al Milan durante questa sessione di calciomercato. I rossoneri sono alla continua ricerca di una prima punta di spessore e quando Maldini e Massara lavoravano ancora per il Diavolo avevano individuato nell'austriaco il profilo più adeguato per ricoprire tale ruolo.

Come riportato da TMW durante la conferenza stampa il classe '89 ha smentito tutte le voci di un suo possibile addio: "Io sono un calciatore del Bologna. Mi trovo bene e sono felice. Continuo ad allenarmi e do il massimo in campo. Ad oggi non ho mai parlato con nessuno".