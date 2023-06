Calciomercato Milan – Arnautovic sempre più vicino al Diavolo | News

Tra i candidati principali al passaggio in rossonero nella finestra estiva di trattative ci sarebbe anche l'esperto Marko Arnautovic. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo 'Twitter', il Milan sarebbe sempre più vicino all'attaccante austriaco. E, in aggiunta, ci sarebbero stati contatti positivi con i suoi agenti. LEGGI ANCHE: Milan, un'estate tra obiettivi e mercato per puntare in alto >>>